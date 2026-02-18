СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом на Дону

Ранее в аварии с автобусом и бензовозом в Миллеровском районе пострадали четыре человека.

Следователи Миллеровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло сегодня на федеральной трассе М-4 "Дон". Автобус врезался в бензовоз, так как водитель пассажирского транспорта, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию.