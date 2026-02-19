Грузовик сбил женщину с ребенком на переходе на северо-востоке Москвы

Водитель грузовика сбил женщину с детской коляской, в которой находилась ее дочь, на нерегулируемом пешеходном переходе на Полярной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, машина марки Hyundai Porter наехала на пешеходов, когда они переходили проезжую часть. В результате женщина 1985 года рождения и ребенок 2025 года рождения были госпитализированы.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее водитель на BMW насмерть сбил пешехода на востоке Москвы. ДТП произошло в районе дома 2 по Челябинской улице, когда пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет.

До этого водитель наехал на мать с 4-летним ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в Тюмени. По словам 22-летнего автовладельца, он не заметил пешеходов из-за стоящих машин. В результате обоих доставили в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое.

