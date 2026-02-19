В Карелии внедорожник протаранил скорую

В Карелии на видео сняли разбитую скорую после жесткого тарана. Авария произошла в селе Янишполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Страшное ДТП с машиной «скорой помощи» случилось ночью 15 февраля: бизнесмен на внедорожнике протаранил «скорую» на мосту. Пострадали 32-летний фельдшер и 56-летний водитель «скорой», – говорится в публикации.

По данным канала, 54-летний автомобилист на внедорожнике выехал на встречную полосу движения. Водитель машины экстренных служб затормозил и попытался уйти от удара, но столкновения избежать не удалось. На видео заметно, что транспорт получил серьезные повреждения: у машины полностью разбита передняя часть, ремонту автомобиль не подлежит.

Издание «Фактор» сообщает, что медики направляли из Петрозаводска после транспортировки пациента. В момент аварии за рулем внедорожника был предприниматель из Кондопожского района, занимающийся похоронным бизнесом.

