В Петрозаводске автомобиль наехал на группу пешеходов

По информации SHOT, 28-летний водитель белого автомобиля марки "Шкода" на пересечении улиц Правды и Невского не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с темно-синей "Маздой", двигавшейся справа. Удар отбросил "Мазду" на тротуар, где находились люди.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили три женщины-пешехода в возрасте 39, 45 и 48 лет.

Кроме того, как сообщают СМИ, медицинская помощь понадобилась 44-летней женщине, находившейся в салоне "Шкоды".