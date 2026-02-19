58-летний водитель за рулем ЛиАЗа сбил пешехода в Нижнем Новгороде

Вчера, 18 февраля, в ДТП с водителем автобуса пострадал молодой человек. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Авария произошла вечером, примерно в 20:50, на улице Минина в районе дома №34. 58-летний водитель за рулем ЛиАЗа сбил пешехода, переходившего дорогу. Как оказалось, пострадавший выскочил на дорогу на красный свет.

© Нижегородская правда

С полученными телесными повреждениями молодого человека доставили в больницу для дальнейшего оказания помощи. В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что водитель «Лады» потерял сознание за рулем и врезался в столб в Павловском округе.