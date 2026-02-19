В Петропавловске-Камчатском в ДТП пострадал восьмимесячный ребенок

В Петропавловске-Камчатском в результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась восьмимесячная девочка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции краевой столицы.

© Российская Газета

Инцидент произошел вечером 18 февраля в районе проспекта Победы. 72-летний мужчина, управляя Toyota Vitz, на регулируемом перекрестке при повороте направо не предоставил преимущество Suzuki Escudo. 36-летний водитель двигался прямо на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии травмы получила восьмимесячная девочка - пассажир Suzuki Escudo.

Уточняется, что участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился в детском кресле, что позволило минимизировать последствия ДТП.