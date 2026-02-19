В Петропавловске-Камчатском в ДТП пострадал восьмимесячный ребенок
В Петропавловске-Камчатском в результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась восьмимесячная девочка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции краевой столицы.
Инцидент произошел вечером 18 февраля в районе проспекта Победы. 72-летний мужчина, управляя Toyota Vitz, на регулируемом перекрестке при повороте направо не предоставил преимущество Suzuki Escudo. 36-летний водитель двигался прямо на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии травмы получила восьмимесячная девочка - пассажир Suzuki Escudo.
Уточняется, что участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился в детском кресле, что позволило минимизировать последствия ДТП.
"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила маневрирования и быть предельно внимательными при выезде с прилегающих территорий", - призвали правоохранители.