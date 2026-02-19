В Сорочинске автомобиль Lada выехал в кювет

ДТП случилось на автодороге «Ивановка-Сорочинск-Ташла», в 2,5 км от города Сорочинска, рассказали в пресс-службе УМВД региона.

© ProOren

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Лады», следую в направлении села Плешаново, потеряла контроль над автомобилем, что привело к съезду с проезжей части в правый кювет и последующему опрокидыванию.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.