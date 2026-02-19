Пятеро госпитализированы после столкновения минивэна с большегрузом в Сибири

Рано утром в четверг в Алтайском крае на дороге А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница с республикой "Казахстан" вылетевший на встречную полосу "КамАЗ" врезался в минивэн Nissan Elgrand.

Как сообщили в краевом главке МВД, инцидент произошел около пяти утра по местному времени в Шипуновском районе. За рулем ехавшего со стороны Алейска грузовика находился мужчина 1982 года рождения, за рулем иномарки - водитель 1992 года рождения.

В результате аварии в больницу отвезли семь человек, пятеро из пострадавших, включая несовершеннолетнего, были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.