Два автомобиля провалились под лед на переправе озера Байкал

Два автомобиля ушли под лед на переправе озера Байкал.

На озере Байкал произошло чрезвычайное происшествие. Два легковых автомобиля провалились под лед в районе острова Ольхон. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash. Инцидент случился из-за того, что водители проигнорировали официальный запрет выезда на переправу, который до сих пор не набрала достаточной прочности для безопасного движения.

Ледовая дорога по Байкалу к Ольхону должна была открыться еще 12 февраля, однако из-за неблагоприятных погодных условий и плохого состояния льда сроки перенесли сначала на 17 февраля, а затем и вовсе оставили под вопросом. На сегодняшний день движение по официальной переправе так и не разрешено. Несмотря на это, некоторые водители решаются на рискованные поездки, ориентируясь на установленные вешки, которые лишь обозначают предполагаемый маршрут, но не гарантируют безопасность.

В результате такого легкомыслия две машины ушли под воду. К счастью, людям, находившимся в автомобилях, удалось выбраться. Им потребовалась срочная помощь спасателей. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые использовали катер на воздушной подушке, чтобы эвакуировать пострадавших с места происшествия. Техника на воздушной подушке оказалась единственным средством, способным передвигаться по непрочному льду и доставить людей на берег.

Спасательная операция прошла успешно, никто не погиб. Однако этот случай в очередной раз напоминает о коварстве байкальского льда. Даже если внешне он кажется крепким, под поверхностью могут скрываться промоины и трещины, особенно в период неустойчивых температур. Водителям настоятельно рекомендуют не рисковать жизнями и дождаться официального открытия ледовой переправы.