На трассе под Владивостоком легковую машину зажало между грузовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Ужасная авария — машину смяло, словно консервную банку. <…> От удара машина превратилась в груду металла. На месте сейчас работают экстренные службы», -- говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, отсутствуют стекла, а его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на месте ДТП работают спасатели, в том числе сотрудники экстренных медицинских служб. О состоянии водителя легкового автомобиля не сообщается.

До этого на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

