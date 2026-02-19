© Lenta.ru

В Воронеже дорожный знак влетел в салон автобуса. Кадры с места происшествия публикует издание «Подъем».

Инцидент произошел на улице Плехановской около остановки «Гостиница БРНО» в полшестого вечера. Указатель пробил окно на полном ходу автобуса. Осколки разлетелись по всему салону, заполненному пассажирами. В результате случившегося пострадала сидевшая у окна девушка — ее ударило знаком по голове, а руки порезало стеклом. Вскоре девушка пожаловалась на головокружение и головную боль, она обратилась к врачам.

Как заявили в городской администрации, дорожный знак сорвало сильным порывом ветра. Автобус после ЧП направили на ремонт. Пострадавшим в мэрии рекомендовали обратиться в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор — пассажирам в случае причинения вреда здоровью положена компенсация.

Ранее в другом российском городе, Ростове-на-Дону, пассажирка едва не провалилась в дыру в салоне автобуса. Напольный люк открылся во время движения, женщина получила ссадины на ногах.