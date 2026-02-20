В Дагестане возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими

В Дагестане прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Магарамкентском районе, в котором погибли как минимум пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства республики.

Отмечается, что в автоаварии есть пострадавшие. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал районный прокурор Саид Мугадов.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Смертельное ДТП на трассе в Дагестане произошло днем в четверг. В результате столкновения двух легковых автомобилей на месте скончались пять человек, в том числе оба водителя транспортных средств.