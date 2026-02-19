В Калмыкии из-за разлива битума после ДТП введен режим ЧС

На трассе в Калмыкии в районе населенного пункта Малые Дербеты, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате столкновения произошла утечка горячего битума. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пострадавших в результате ЧП нет. Федеральная автодорога открыта во всех направлениях. На месте работает оперативная группа спасателей.

В связи с угрозой нанесения ущерба окружающей среде из-за разлива битума принято решение о введении режим ЧС муниципального характера.