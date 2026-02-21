В Ростове-на-Дону BMW врезался в опору ЛЭП, трое погибли
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил врио начальника региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.
ДТП произошло утром в субботу на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и допустил наезд на столб.
Двое участников аварии получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы, обстоятельства уточняются.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку.
Ранее в в Дагестане в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек.