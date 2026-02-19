Пьяный россиянин расплакался перед гаишниками из-за разбитой иномарки

Водитель из Хакасии в состоянии алкогольного опьянения расплакался перед экипажем ДПС из-за разбитой иномарки, которую купил всего день назад. Видео инцидента опубликовало РИА Новости в телеграм-канале.

Россиянин не остановился по требованию патрульного экипажа ДПС и попытался скрыться от полиции, но попал в аварию и разбил машину.

Также выяснилось, что у него никогда не было водительских прав.

Полицейские предложили мужчине выйти из автомобиля и пересесть к ним в машину. Там водитель расплакался и заявил, что только что купил машину – не прошло и суток.

Алкотестер показал 1,66 мг/литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Однако мужчина попытался оправдаться и заявил, что «пил сегодня квас».

