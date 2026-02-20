Женщину сбили у автобусной остановки в Нижнем Новгороде

© vgoroden.ru

Автомобиль марки «Mitsubishi» сбил женщину рядом с автобусной остановкой на улице Усилова в Нижнем Новгороде утром 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА «В городе N» с места происшествия.

Пострадавшая находится в сознании, ее увезли с места аварии на скорой.

Из-за ДТП образовалась пробка, в которой застряли автобусы.

