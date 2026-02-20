В ДТП с грузовиком в Юрье пострадали два человека

В посёлке Юрья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. Авария случилась днём 19 февраля у дома №6 на улице Октябрьской.

© Первоисточник

По предварительным данным, столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль ВАЗ-21083. В результате удара пострадали два человека, находившихся в легковой машине. Травмы получили 31-летняя женщина, которая была за рулём, и 24-летний пассажир.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства и причины аварии. Информация носит предварительный характер и может уточняться по мере поступления новых данных.

Дорожные инспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть предельно внимательными при совершении манёвров. От этого зависят жизнь и здоровье всех участников движения.