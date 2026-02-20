Пять человек пострадали в ДТП под Волгоградом

$76.6490.17

5 человек, включая троих детей, пострадали в ДТП под Волгоградом

ДТП произошло в Городищенском районе.  По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 19 февраля в 19.20 на 41-м км ФАД Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск водитель автомобиля «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с машиной «Нива Шевроле», двигавшейся навстречу. 

В результате ДТП водитель автомобиля «Нива Шевроле» и 4 пассажира «Шевроле Круз», включая троих малолетних детей, с травмами доставлены в медучреждение для оказания помощи. Наталья Дугина.