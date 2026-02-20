В Саратове автобус сбил женщину на перекрестке в центре города

В Саратове пассажирский автобус совершил наезд на женщину-пешехода, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В результате ДТП пешеход была доставлена в медицинское учреждение», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла в 10:35 по местному времени (09:35 мск) на пересечении улиц Московской и Чернышевского. Водитель автобуса марки ЛиАЗ, следовавшего по маршруту, допустил наезд на женщину.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

