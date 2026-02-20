Два человека пострадали при столкновении Mazda с автобусом на омской трассе

По данным прокуратуры, вечером 19 февраля 32-летняя девушка за рулем «Мазды» на 7 км дороги «Калачинск-Ивановка-Кабанье» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ. Он ехал по маршруту «Калачинск-Ивановка» и вез 17 пассажиров.

После столкновения автобус съехал в кювет.

В результате ДТП водитель «Мазды» попала в реанимацию, ее 59-летняя мама, сидевшая на пассажирском сидении, также госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, которая взята на контроль облпрокуратурой.