Под лед Байкала провалился третий автомобиль за несколько дней

Уже третий автомобиль ушел под воду на Байкале, начиная с 20 февраля. На этот раз пострадавшими оказались четыре человека, выехавшие на отдых в районе Ольхонской переправы - месте, где проезд машин сейчас в связи с погодными условиями категорически запрещен.

Как сообщили в МЧС Иркутской области, утром 21 февраля автомобиль JAC с четырьмя отдыхающими провалился под лед Байкала.

- Задние колеса транспортного средства оказались в воде. Самостоятельно люди выбраться не смогли, сообщили, что замерзают. Спасатели транспортировали их на ведомственном "Хивусе" в Сахюрту, - рассказали в МЧС региона.

Напомним, что первое за эти дни ЧП произошло 20 февраля, когда утонула машина с туристами из Китая. Вечером того же дня спасатели и полиция смогли спасти других отдыхающих - женщину и ребенка, чей автомобиль практически провалился под лед, из-за чего находящиеся внутри люди не смогли выбраться из него самостоятельно.

Как подчеркнули в МЧС области, водители этих транспортных средств грубейшим образом нарушили запрет выезда на лед вне ледовых переправ.