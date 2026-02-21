В страшном ДТП со "скорой" погиб человек, семеро пострадали

Днем в субботу на Бурашевском шоссе в Твери произошло серьезное ДТП с автомобилем скорой медпомощи, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, водитель "скорой" ехал по Бурашевскому шоссе со включенными спецсигналами, но столкнулся с автомобилем "Киа", который поворачивал на само шоссе с улицы Тургенева.

В результате серьезного столкновения погиб водитель иномарки, семеро пострадали – в том числе один ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, спасатели МЧС Тверской области. Обстоятельства инцидента устанавливаются.