Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье

Дорожная авария с участием автомобилей Toyota и Mazda на трассе М-5 в Оренбургской области унесла жизни четырех человек, еще двое были доставлены в больницу с травмами, сообщили власти региона.

В Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области произошло серьезное ДТП, в котором, по данным прокуратуры региона, погибли четыре человека и двое получили травмы.

Авария случилась 21 февраля примерно в 16:16 (14:16 по Москве) на 451-м километре трассы Р-239 Казань-Оренбург. Как сообщают в ведомстве, по предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota и Mazda. «В результате аварии четыре человека скончались на месте происшествия, еще двое госпитализированы», – отмечается в официальном сообщении.

В настоящее время прокуратура организовала проверку всех обстоятельств ДТП. Устанавливаются причины столкновения и личности погибших и пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Покровка в Новосергиевском районе Оренбургской области в результате ДТП с грузовиком погибли двое детей.

Ранее, перед Новым годом на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области в результате столкновения трех легковых автомобилей погиб еще один ребенок и двое взрослых. А в прошлом году на трассе М-5 в Оренбургской области в аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика Scania погибли пять человек.