В Севастополе машина сбила двоих подростков, один из них погиб

В Севастополе автомобиль сбил двоих подростков на обочине дороги. Один юноша погиб на месте, второй доставлен в больницу. Об это сообщает прокуратура города.

© Прокуратура Севастополя

По этим данным, смертельное ДТП произошло сегодня вечером на Лабораторном шоссе. Два юноши 14 и 18 лет стояли на обочине возле мопеда, когда их сбил автомобиль "Honda". Младший мальчик погиб на месте аварии, старший юноша доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Прокуратура контролирует расследование этого ДТП. На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выехал заместитель прокурора Нахимовского района города Севастополя Юрий Зимовнов.