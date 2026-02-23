В Подмосковье задержан водитель BMW, который сбил дочь на "ватрушке"

Водитель BMW, насмерть сбивший 8-летнюю дочь в Мытищах, задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

© Российская Газета

Пока мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, мера пресечения будет избрана позднее. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение ПДД", повлекшее смерть.

Напомним, трагедия произошла в деревне Румянцево. Житель коттеджного поселка "Пестово" решил развлечь своих детей, посадил их в тюбинги, прицепив их к своему BMW X7. Во время поездки одну из "ватрушек" занесло, и девочка попала под заднее колесо иномарки.

40-летний мужчина быстро повез пострадавшую в больницу, но несмотря на усилия медиков, 8-летняя девочка скончалась в реанимации. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".