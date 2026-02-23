В Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами

В турецкой провинции Сакарья, как передает агентство IHA, произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Пострадали 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

Шестнадцать автомобилей, среди которых автобусы, маршрутные такси и фуры, столкнулись на трассе TEM у деревни Аланджума. В результате пострадали 13 человек.

«Четверо из них в тяжелом состоянии», - сообщило агентство, ссылаясь на медиков.

Причиной, по предварительным данным, стало ухудшение видимости из-за подожженных покрышек на обочине трассы. На этом участке водители резко тормозили, а следовавшие за ними не успевали отреагировать, создавая цепочку ДТП.

Движение по трассе в сторону Анкары, как указано в материале, было перекрыто в течение длительного периода.