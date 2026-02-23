Министр культуры Чехии попал в ДТП в Праге

Министр культуры Чехии Ото Клемпирж попал в ДТП. Авария произошла на одной из трасс в Праге в понедельник, 23 февраля, сообщает издание Idnet со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра Барбору Штястну.

По её словам, Ото Клемпирж находится в не лучшем состоянии, поэтому ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшего министра доставили в Центральный военный госпиталь.

Как отмечает издание, в момент аварии персональный автомобиль министра, оборудованный спецсигналами, столкнулся с другой легковой машиной. В результате удара в машине чиновника сработали подушки безопасности.

«Кровоизлияние в мозг не подтвердилось, завтра я приступлю к работе в обычном режиме», — сказал министр, комментируя случившееся.

Пресс-секретарь местного отделения полиции Ева Кропачова подтвердила, что утром на площади Победы в Праге столкнулись два автомобиля. В настоящее время расследуются обстоятельства аварии.