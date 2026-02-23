«В груду металла»: при столкновении машин в Оренбуржье погибли четыре человека

В Абдулинском муниципальном округе на федеральной трассе Р-239 столкнулись две легковушки. Погибли четыре человека.

По информации ГУ МЧС России по Оренбургской области, столкновение двух легковых автомобилей оказалось настолько сильным, что транспортные средства превратились в груду металла. На месте погибли четыре человека, двое получили травмы. Пострадавших передали медикам для оказания экстренной помощи – передаёт 56orb.ru.

Чтобы извлечь тела погибших и спасти одного из раненых, который оказался зажатым в салоне разбитого автомобиля, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Сейчас выясняют все обстоятельства и причины трагедии.