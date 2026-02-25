ДТП произошло в столице на внутренней стороне ТТК

На внутренней стороне ТТК в районе дома 1а по улице Тестовской произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте работают городские оперативные службы. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Обстоятельства аварии и данные о возможных пострадавших выясняются.

В районе инцидента наблюдаются затруднения движения, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее, 18 февраля, автомобильное движение было временно перекрыто на Новом Арбате и Волхонке.

12 февраля на Варшавском шоссе около деревни Бунчихи столкнулись бензовоз и две легковые машины. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. На место прибыли спасатели и освободили людей, которые оказались заблокированными в салоне одной из машин.