В Волжском осудили водителя, протаранившего забор и несколько дачных участков

Волжский городской суд Волгоградской области признал 55-летнего местного жителя виновным в хулиганстве с применением насилия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

27 апреля прошлого года пьяный водитель автомобиля SsangYong Kyron врезался в припаркованный автомобиль, а также световую опору на территории СНТ "Цветущий Сад". Хозяин поврежденной машины и дачники отругали хулигана. В ответ он демонстративно направил автомобиль в сторону людей, среди которых было двое несовершеннолетних.

Пешеходы успели разбежаться. Тогда подсудимый въехал в металлический забор одного из дачных участков. Один из стальных листов ограждения упал и нанес хозяйке дачи рваную рану правой голени. После этого фигурант уголовного дела проехал через несколько садовых участков, сломав заборы, подавив растения и разрушив хозяйственную постройку.

Дачники сумели заглушить двигатель иномарки и вызвали сотрудников полиции.

Подсудимый вину не признал, утверждая, что хотел лишь уехать с места ДТП. Однако в суде была продемонстрирована видеозапись событий.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Кроме того, с осужденного в пользу пострадавшей женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В доход государства конфискован автомобиль, ставший орудием преступления.