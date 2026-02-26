Три человека пострадали в аварии в Нижегородской области

Три человека пострадали в аварии в Кулебакском районе, рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области. ДТП произошло на автодороге Владимир — Муром — Арзамас 25 февраля. 43-летний водитель «Газели» на повороте не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Шевроле», за рулем которого находился 24-летний мужчина. После столкновения грузовик перевернулся. В результате аварии пострадали виновик ДТП, водитель и 28-летний пассажир легковушки. Их направили в ЦРБ Выксы.

