Автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Ростовской области

Ростовская область, 26 февраля 2026, DON24.RU. Водитель автомобиля наехал на сотрудника ГАИ, следившего за безопасностью после зафиксированного ранее ДТП. Об этом сообщает регуправление инспекции в своих соцсетях.

Все произошло вчера около 23:05 на улице Ленина в селе Кулешовка Азовского района. Предварительно, автолюбитель выбрал небезопасную скорость движения. «В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет», – пишет источник. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

