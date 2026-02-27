В Волжском женщина пострадала в аварии на перекрестке

ДТП на территории города-спутника случилось в минувший четверг. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 26 февраля 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», попала в ДТП.

Инцидент произошел в 16.05 на нерегулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Логинова в Волжском. При выезде на главную дорогу водитель не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Туарег», который в тот момент двигался по главной дороге, что привело к столкновению.

В результате аварии пострадала водитель «Киа Рио», она была доставлена в медицинское учреждение. Юлия Фельдман. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области