В Волгограде иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая доставлена в больницу.
ДТП произошло днем 26 февраля в Ворошиловском районе Волгограда.
По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент был зафиксирован в 13.10 напротив дома № 13 по улице Козловской. 69-летний водитель, управляя машиной «Ниссан Террано», повернул направо и наехал на женщину-пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате столкновения женщина получила травмы. С места происшествия она была доставлена в медучреждение.