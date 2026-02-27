В Волгограде иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая доставлена в больницу.

ДТП произошло днем 26 февраля в Ворошиловском районе Волгограда.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент был зафиксирован в 13.10 напротив дома № 13 по улице Козловской. 69-летний водитель, управляя машиной «Ниссан Террано», повернул направо и наехал на женщину-пешехода, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения женщина получила травмы. С места происшествия она была доставлена в медучреждение.