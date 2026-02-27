Легковушка сбила мужчину и двухлетнего ребенка в Нижегородской области

ДТП с участием пешеходов случилось вечером 26 февраля в Кулебаках. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 19:30 возле дома № 37 по улице Войкова. 66-летний водитель машины «ВАЗ 2115» наехал на 73-летнего мужчину и двухлетнего ребенка, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости перехода.

В результате столкновения травмы получили оба пешехода, каретой скорой помощи пострадавших доставили в Выксунскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП уточняются.

