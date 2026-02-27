В Подмосковье автобус с пассажирами врезался в грузовик

В подмосковном Ступине автобус с пассажирами врезался во встречный грузовик на дороге, заваленной снегом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, инцидент произошел в пятницу утром на 4-м километре дороге регионального значения Михнево - Липитино. По словам очевидцев, встречный разъезд на трассе был сильно затруднен: по обеим сторонам образовались снежные завалы. В результате водители маршрутки и грузовика не смогли разъехаться и столкнулись лоб в лоб.

Четверо пассажиров автобуса получили травмы, пострадавших доставили в больницу.

Ступинская городская прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП. В числе прочего будет дана оценка соблюдению норм безопасности дорожного движения.