В Ставропольском крае в ДТП пострадали юные спортсмены

В Ставропольском крае в ДТП пострадали шесть человек, в том числе дети.

В Минераловодском округе Ставропольского края произошло ДТП: пострадали шесть человек, в том числе дети.

Авария, как проинформировали в краевой Госавтоинспекции, произошла сегодня около 8 часов утра. На участке автодороги Ставрополь — Александровское — Минводы 40-летний водитель минивэна «Хендай» не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся.

Пять пассажиров (дети в возрасте 11 и 15 лет) и водитель различными травмами доставлены в больницу Минеральных Вод. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Автоинспекторами установлено: жители Нальчика направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область. Тяжесть последствий ДТП, как подчеркивается, снижена за счёт ремней безопасности.

На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции. Детали уточняются.

Минераловодская прокуратура проводит проверку, будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.