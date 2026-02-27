В Краснодаре в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В центре краевой столицы на пересечении центральных улиц Северной и Базовской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Предположительным виновником ДТП стал водитель автомобиля Haval, который не уступил дорогу неотложке. После столкновения скорая помощь выехала на тротуар и врезалась в опору линии электропередач.

"В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и пациентка, которую перевозили", - сообщили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что специализированный автомобиль двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами.

По данному факту проводится проверка.