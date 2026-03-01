Под Волгоградом после ДТП госпитализированы четыре ребенка

В поселке Стругацкий Среднеахтубинского района Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

© Российская Газета

По данным ведомства, авария случилась накануне около семи часов вечера на улице Западной. 31-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате ЧП пострадали четыре ребенка, находившиеся в салоне иномарки. Их доставили в больницу.