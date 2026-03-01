В Тюменской области водитель легковушки погиб после наезда на опору освещения

Один человек погиб, еще один с тяжелыми травмами доставлен в больницу после ДТП на 90-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

© Российская Газета

Трагедия случилась вчера вечером. Легковушка наехала на опору освещения.

"Предварительно, 46-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Он скончался до приезда бригады скорой помощи, - прокомментировал инспектор ДПС отдельной роты ДПС отдела Госавтоинспекции "Тобольский" Владимир Гурьев. - Обстоятельства аварии устанавливаются".

Пострадавшим пассажиром оказался 23-летний зять водителя. В сообщении также уточняется, что на заднем правом колесе машины была установлена летняя резина.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Движение автотранспорта не затруднено.