Певица Гульназ Асаева попала в ДТП в Башкирии
Певица Гульназ Асаева по дороге на концерт попала в ДТП в Белебеевском районе Башкирии, пишет Mash Batash.
Вместе с ней в больницу увезли ещё троих пострадавших. Концерт 27-летней артистки, запланированный в Стерлитамаке, отменили.
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП выясняются.
С Асаевой и раньше случались ЧП, связанные с ее работой. Так, в августе 2025 года во время съемок клипа на природе на музыкантов группы напал медведь, пострадал концертный директор певицы.