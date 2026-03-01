Певица Гульназ Асаева попала в ДТП в Башкирии

Певица Гульназ Асаева по дороге на концерт попала в ДТП в Белебеевском районе Башкирии, пишет Mash Batash.

Вместе с ней в больницу увезли ещё троих пострадавших. Концерт 27-летней артистки, запланированный в Стерлитамаке, отменили.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

С Асаевой и раньше случались ЧП, связанные с ее работой. Так, в августе 2025 года во время съемок клипа на природе на музыкантов группы напал медведь, пострадал концертный директор певицы.