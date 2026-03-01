Фура влетела в каршеринг на МКАД

Инцидент произошёл в районе Новокосино на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит фура и поврежденный автомобиль. На место столкновения прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе работники МЧС. Движение транспорта в районе аварии было затруднено, поскольку поврежденные машины заняли одну из полос движения.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.