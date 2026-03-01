Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Брянском

В Брянской области столкнулись поезд и автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ЧП произошло в воскресенье около полудня на железнодорожном переезде перегона станций "Робчик-Клинцы" Клинцовского района.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Renault Megane выехал на запрещающий сигнал светофора и после столкнулся с поездом. Пострадавший был доставлен в больницу, но вскоре скончался от полученных травм. Пассажирка авто погибла на месте.

Брянские следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".