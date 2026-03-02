В Крыму раритетная "Чайка" смяла на дороге корейскую иномарку

Авария с участием раритетного автомобиля "Чайка" произошла на дороге Крыма. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

ДТП произошло накануне в Сакском районе полуострова. Вблизи села Сизовка, двигаясь в сторону автодороги Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью, водитель "Чайки" пренебрег дистанцией движения и столкнулся с иномаркой Kia K5.

В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров автомобиля корейского производства. Двое из пострадавших - дети 2010 и 2016 годов рождения.

Расследование причин ДТП контролирует прокуратура Крыма.

Справка "РГ"

"Чайка" - название ряда моделей легковых автомобилей Горьковского автозавода. Прообразом послужил Packard Patrician. Один из советских представительских автомобилей. Модели, носившие это имя, выпускались с 1959 по 1988 год. За это время сменилось два поколения "Чайки".