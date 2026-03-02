Автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле

Двенадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля MAN в Барнауле. Подробности «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

© РИА "ФедералПресс"

«Пострадали 12 человек. В эвакуации участвовали семь бригад скорой помощи. Все пострадавшие, в том числе и 9 летняя девочка, были доставлены в больницу. У всех ушибы и в госпитализации они не нуждаются», – отметили в пресс-службе

В ведомстве добавили, что в больнице оставили только ребенка.

Известно, что ДТП произошло около полудня на Змеиногорском тракте. По предварительным данным, водитель общественного транспорта, следовавшего по маршруту №109, не выдержал дистанцию. В итоге автобус столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который остановился на красный сигнал светофора.

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль проверку по факту ДТП. Ведомство намерено дать оценку соблюдению правил дорожного движения и техническому состоянию транспорта.

Напомним о самых страшных авариях, которые происходили в Сибири в разные годы. Одна из них произошла в начале февраля этого года. На 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» водитель большегруза ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. Однако на скользкой трассе прицеп отцепился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ГАЗелью».

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова