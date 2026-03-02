На МКАД перевернулся грузовик

На МКАД перевернулся автомобиль с человеком в салоне. Инцидент произошёл на 90 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что повреждённый транспорт лежит на проезжей части, при этом в момент ДТП грузовик приземлился на боковую часть. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. О состоянии водителя не сообщается.

На записи также заметно, что повреждённый транспорт парализовал движение на одной из полос движения.

До этого на МКАД в районе Новокосино разбились фура и каршеринг. Водители сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит фура и поврежденный автомобиль. На место столкновения прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе работники МЧС. Движение транспорта в районе аварии было затруднено, поскольку поврежденные машины заняли одну из полос движения.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.