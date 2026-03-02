В Омске в массовом ДТП пострадали двое водителей

Омские госавтоинспекторы начали проверку по факту ДТП с пятью автомобилями, при котором получили травмы двое водителей.

"Информация о ДТП в Кировском округе с участием пяти автомобилей поступила в Госавтоинспекцию сегодня в 14:30", - сообщает УМВД России по региону.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением на улице Лукашевича и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia. От удара Kia, за рулем которого находилась женщина 1986 года рождения, столкнулся с автомобилями Nissan, Toyota и Hyundai.

В результате аварии травмы получили водители Kia и Lada Granta, они были госпитализированы бригадой скорой помощи.

Причины ДТП будут установлены в ходе проверки, которая находится под контролем прокуратуры.