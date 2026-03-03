12-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде

Сегодня, 2 марта, 12-летняя девочка пострадала в аварии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Днем, примерно в 12:50, на проспекте Кораблестроителей произошел несчастный случай. 72-летний мужчина за рулем автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку во дворе дома №25.

Пострадавшую доставили в детскую областную больницу для дальнейшего оказания помощи. В настоящее время сотрудниками чрезвычайного ведомства проводится проверка обстоятельств происшествия.

