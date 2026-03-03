В Кабардино-Балкарии пять человек не выжили в жестком ДТП с Lada

В Кабардино-Балкарии на трассе Баксан — Карагач столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

© Газета.Ru

«Приора» и четырнадцатый ВАЗ столкнулись между Псыншоко и Кременчуг-Константиновское», – говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, стекла, бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один – пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

До этого в Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом. Водители запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее в в Челябинске хищник бежал по дороге и попал на видео.