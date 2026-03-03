В Удмуртии при лобовом столкновении погиб пассажир легкового автомобиля

В Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП с погибшим, сообщает Госавтоинспекция региона.

3 марта около 8:45 на 16-м километре трассы Ижевск - М. Пурга водитель Citroën C4 не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Qashqai. После удара французская легковушка загорелась.

Пассажир Citroën погиб на месте. Водитель и его маленькая пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Водитель и пассажир Nissan не пострадали.

Спасатели МЧС России освободили пострадавших из поврежденных машин. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы. Расследование продолжается, выясняются причины и обстоятельства аварии, а также личности погибших и пострадавших.